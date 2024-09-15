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Демограф заявил, что рождаемость на Украине вдвое ниже требующейся

Демограф заявил, что рождаемость на Украине вдвое ниже требующейся

Представитель Института демографии Национальной академии наук Украины заявил, что для предотвращения сокращения населения страны 100 женщин должны в среднем родить и воспитать 210-220 детей на протяжении жизни .

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