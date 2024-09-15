Демограф заявил, что рождаемость на Украине вдвое ниже требующейся

Представитель Института демографии Национальной академии наук Украины заявил, что для предотвращения сокращения населения страны 100 женщин должны в среднем родить и воспитать 210-220 детей на протяжении жизни .
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