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«Интересно, на кого он смотрит?» Стефен Карри загадочно посмотрел после трехочкового попадания

«Интересно, на кого он смотрит?» Стефен Карри загадочно посмотрел после трехочкового попадания

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во второй четверти матча против «Мемфиса» забросил шикарный трехочковый с отклонением под сигнал об окончании времени на атаку.

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