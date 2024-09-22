Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Израиль сам не понял, как сильно он подставил Запад

Израиль сам не понял, как сильно он подставил Запад

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Чем дальше, тем сильнее убеждаешься, что людей, способных мыслить стратегически, остается все меньше и меньше, и им на смену приходят те, кто не может ничего видеть дальше собственного носа.

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