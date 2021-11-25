В России заявили о выходе на плато коронавируса

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны коронавируса, несмотря на то, что спада пока не наблюдается.
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