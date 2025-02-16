Главный архитектор назвал места будущих строек многоквартирных домов по КРТ в Орле

На прошедшем в минувшую пятницу, 14 февраля, заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета обсудили текущие и будущие проекты комплексного развития территорий в Орле.
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