smi.media

348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Агеев
    ВОТ ОНО КАК МИХАЛЫЧ ПОРОШЕНКО ВСЕ МЕДАЛИ  СЕБЕ ВСЕ ЗАБРАЛ  БУДЕМ ЧЕСТНЫ ПРО ОДНУ ОН ЗАБЫЛ КАК ОН КУПИЛ ТОМОС У ВАРФОЛ...Порошенко назвал ...
  • Елена Бреслова
    британские лорды воры и пираты, фашисты натуральные, именно они изобрели концентрационные лагеряВ Греции оценили ...
  • Дмитрий Марченко
    Лондон привык импортировать реальные товары а экспортировать услуги в ЕС, но теперь придется работатьИндия и Великобри...

Лидер республиканцев отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США

От сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа отказался лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх