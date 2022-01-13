Лидер республиканцев отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США

От сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа отказался лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
От сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа отказался лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
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