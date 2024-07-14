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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отступные за Глушенкова для клубов из Европы – 30 млн евро. Для России опция выкупа не предусмотрена (Иван Карпов)

Отступные за Глушенкова для клубов из Европы – 30 млн евро. Для России опция выкупа не предусмотрена (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за хавбека «Зенита» для клубов из Европы составляют 30 млн евро.

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