Все мужчины полигамны – миф или реальность?

Мнение о том, что все представители сильного пола – полигамны, так основательно “засело” в сознании многих людей (причем, как мужчин, так и женщин), что разобраться в этом вопросе непросто даже психологам.
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