ЦСКА опроверг слухи о трансферных тратах и будущем Матвея Кисляка

ЦСКА официально опроверг слухи о готовности клуба потратить 35 млн евро на трансферы до конца лета. В сообщениях прессы указывалось, что армейцы планируют подписать крайних защитника, центрального полузащитника и нападающего, однако в клубе отметили, что такого формата трансферной работы с точным утверждением суммы не существует.