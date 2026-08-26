ЦСКА опроверг слухи о трансферных тратах и будущем Матвея Кисляка

ЦСКА официально опроверг слухи о готовности клуба потратить 35 млн евро на трансферы до конца лета. В сообщениях прессы указывалось, что армейцы планируют подписать крайних защитника, центрального полузащитника и нападающего, однако в клубе отметили, что такого формата трансферной работы с точным утверждением суммы не существует.
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