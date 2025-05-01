На Пасху в Россию вернулись 246 российских военных в рамках обмена пленными

В канун Пасхи в Россию вернулись 246 российских военных в рамках обмена пленными с Украиной. «Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — сообщили в Кремле.