На Пасху в Россию вернулись 246 российских военных в рамках обмена пленными

В канун Пасхи в Россию вернулись 246 российских военных в рамках обмена пленными с Украиной. «Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — сообщили в Кремле.
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