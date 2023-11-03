В отношении блогера Шабутдинова возбудили дело о мошенничестве

В отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова возбудили дело о мошенничестве. Бизнес-тренер и его сообщники обещали научить каждого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов.
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