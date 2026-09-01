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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Промчалось лето красное, настало время классное"

Промчалось лето красное, настало время классное"😍😍😍 Каждое 1 сентября мы проживаем заново. Этот праздник объединяет всех, независимо от возраста.

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