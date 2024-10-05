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В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла после удара Израиля

В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла после удара Израиля

Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады "Аль-Кассам" – подтвердило смерть своего командира в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Тулькарме, который располагается на Западном берегу реки Иордан.

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