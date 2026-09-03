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Завидовать будут все: Лихачев — о создании в Казахстане флагманского АЭС-проекта

Завидовать будут все: Лихачев — о создании в Казахстане флагманского АЭС-проекта

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что проект строительства АЭС в Казахстане станет флагманским — и ему «в хорошем смысле слова будет завидовать все международное ядерное сообщество».

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