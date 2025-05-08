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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нидеррайтер стал 1-м игроком из Швейцарии, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

Нидеррайтер стал 1-м игроком из Швейцарии, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

Нападающий «Виннипега» забил гол в 1-й игре серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (2:3, 0-1).

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