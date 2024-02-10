ОТРЕЗАЛИ УХО И ВОТКНУЛИ НОЖ В БЕДРО: ПОЛИЦИЯ НАШЛА МИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ В ЛЕСУ ПЫТАЛИ ПОЖИЛОГО МУЖЧИНУ

Александр Зиборов

Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских. Иностранцы в России перестали интересоваться низкооплачиваемой работой и нашли более интересные варианты. В 2023 году официально получили разрешение находиться на территории Северной столицы 1,5 млн иностранцев. При этом, по официальной статистике, на 1 августа 2022 года в Петербурге проживали 5,3 млн человек. То есть практически каждый четвертый оказался мигрантом. Теперь приезжие сами диктуют правила. В Тюменской области 2 февраля 2024 года мигранты в строительных бригадах потребовали поднять им зарплаты. Некоторые хотят получать в два раза больше, чем сейчас. Теперь итшопгты работают в больницах и школах, лечат и учат детей. И не только местных: значительная часть детей в классах тоже — мигранты. Потому властям нужно искать решения, которые защитят права русских людей… - https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43861050010/Ne-stroiteli-i-ne-dvorniki-migrantyi-otbirayut-prestizhnuyu-rabo?utm_referrer=mirtesen.ru