Бобровский выиграл 6 из 7 последних матчей. Он отбил 26 из 27 бросков «Миннесоты», одержав 15-ю победу в сезоне

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков в игре с «Миннесотой» (6:1). Всего в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 15 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,88.