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ВАР отстранили за ошибку с голом Холанна в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Видеоассистенты арбитра, допустившие ошибку в матче 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:1), отстранены от работы до окончания международной паузы, сообщил глава судейской организации Professional Game Referees Говард Уэбб.

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