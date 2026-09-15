Видеоассистенты арбитра, допустившие ошибку в матче 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:1), отстранены от работы до окончания международной паузы, сообщил глава судейской организации Professional Game Referees Говард Уэбб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым