В Северодвинске мужчина получил 6 лет колонии за удар соседа молотком

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, но выжил благодаря сопротивлению и помощи очевидцев.Как установил суд, ночью 22 марта 2026 года 38-летний ранее не судимый житель Северодвинска вернулся к соседям, у которых проходило застолье.