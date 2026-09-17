В Северодвинске мужчина получил 6 лет колонии за удар соседа молотком

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, но выжил благодаря сопротивлению и помощи очевидцев.Как установил суд, ночью 22 марта 2026 года 38-летний ранее не судимый житель Северодвинска вернулся к соседям, у которых проходило застолье.
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