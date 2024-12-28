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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 9 играх

«Каролина» уступила «Девилс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Поражение стало для российского вратаря «Харрикейнс» 5-м в 9 последних играх.

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