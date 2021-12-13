Не пугайтесь, люди: это всего-навсего собака

Работе полицейских, скажем честно, не позавидуешь. От патетики, пожалуй, воздержимся. Заметим лишь, что эти люди изо дня в день имеют дело с так называемой изнанкой жизни, контактируют и общаются далеко не с самыми лучшими представителями общества.