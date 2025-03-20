Депутат Марданшин: до лета будет определен минимальный возраст для езды на СИМ

Ужесточение правил для электросамокатов будет проходить постепенно. Некоторые нововведения могут быть приняты уже к началу летнего сезона, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».