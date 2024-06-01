Подросток из Выборгского района был госпитализирован после поездки на самокате

Вчера стало известно, что 15-летний подросток из Выборгского района Санкт-Петербурга был госпитализирован после того, как его избил неизвестный мужчина на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова.
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