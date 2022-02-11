Аллегри о Влаховиче и Закарии: «Быстро освоились в «Юве», добавив то, чего нам не хватало»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1) высказался о новичках команды форварде Душане Влаховиче и полузащитнике Денисе Закарии.
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