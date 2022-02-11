Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Аллегри о Влаховиче и Закарии: «Быстро освоились в «Юве», добавив то, чего нам не хватало»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1) высказался о новичках команды форварде Душане Влаховиче и полузащитнике Денисе Закарии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх