Россия начнет создавать новую космическую станцию в 2027 году

ПОЛИТРОССИЯПрогрессРоссия начнет создавать новую космическую станцию в 2027 годуРоссийские специалисты могут приступить к сборке новой международной космической станции на орбите в 2027 году.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerЛюбой механизм за ДЕСЯТЬ лет даже простоя, а именно уже столько "создаётся" НЭМ, просто становится старым и неработоспособным. Так и хочется вспомнить скраментальное "Сталина на вас нет", при котором новые самолёты от приказа до выпуска в серию создавали за 3 (три!!!!) месяца. Скажете, что то были ещё те самолёты! Но ведь и возможности инженеров и рабочих были совсем другие.Комментировать
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