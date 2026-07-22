Новый Range Rover GT: пятая модель в линейке бренда[{"type":"text-block","attr":{},"content":"До сих пор в линейке моделей Range Rover было четыре автомобиля: Evoque, Velar, Sport и, собственно, сам флагман, носящий это имя.
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