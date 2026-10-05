Вагенкнехт раскритиковала Мерца за визит в Киев

Основатель партии BSW Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за необъявленный визит на Украину.
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