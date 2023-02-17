«Барсу» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо. «Унион Адарве» из 4-й лиги Испании заявил, что Маркос был включен в сделку по Обамеянгу

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Маркоса Алонсо. Клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента летом 2022 года.