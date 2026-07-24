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Царьград

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В Таиланде рыбак нашёл в воде тело известной 30-летней модели

В Таиланде рыбак нашёл в воде тело известной 30-летней модели

В Таиланде загадочно погибла модель, которую случайно обнаружил местный житель.В тайской провинции Канчанабури местный рыбак обнаружил в реке тело 30-летней модели Суканьи Тавичоккамтон.

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