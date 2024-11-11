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«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова и Илья Любимов переплелись в объятиях, развеяв слухи о разрыве

«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова и Илья Любимов переплелись в объятиях, развеяв слухи о разрыве

Екатерина Вилкова и Илья Любимов вместе уже 15 лет и кажутся идеальной парой. Однако недавно поклонники заподозрили, что в отношениях супругов не все так гладко — актрису заметили с режиссером Джунковским.

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