У «Нью-Джерси» 18 бросков в створ в 1-м матче серии с «Каролиной». В 1-м периоде – 1

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«Девилс» уступили «Харрикейнс» (1:5) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1). Команда Линди Раффа нанесла 18 бросков в створ (худший результат в этом плей-офф) против 23 у соперника.