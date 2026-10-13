В Нижегородской области отменят 18 пригородных поездов с ноября

С 26 октября по 8 ноября Волго-Вятская пригородная пассажирская компания выведет из расписания 18 электричек дачных направлений в связи с сезонным снижением пассажиропотока и переходом на зимний график.
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