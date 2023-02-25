Русская весна

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Армия России нанесла удар по колонне ВСУ под Кременной

Армия России нанесла удар по колонне ВСУ под Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Армии России нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной.

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