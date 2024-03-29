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Лёвкин: Более 700 жителей начинают переезжать в новостройку на Щелковском шоссе по программе реновации

Лёвкин: Более 700 жителей начинают переезжать в новостройку на Щелковском шоссе по программе реновации

Подготовлена восьмая новостройка для переселения участников программы реновации. Она расположена в районе Северное Измайлово Восточного административного округа по адресу: Щелковское шоссе, дом 92А, корпус 1.

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