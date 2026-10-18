🏥 В Евпатории по нацпроекту лечат онкологию и контролируют диабет Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Евпаторийской городской больницы Диана Максименко рассказала «Крым 24», что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет населению регулярно обследоваться и получать качественную медицинскую помощь.