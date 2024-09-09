Омский институт бизнес-защиты и региональное отделение Ассоциации юристов России провели совместное мероприятие

4 сентября 2024 года по приглашению председателя исполнительного комитета регионального комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елены Богдановой Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко принял участие в торжественном открытии первого публичного офиса Омского отделения Ассоциации юристов России по адресу: г.
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