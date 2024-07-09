"Полная чушь": Никонов опроверг сокращение зарплат в поликлинике Дзержинска

В Нижегородской области новый медицинский скандал.Главный редактор издания "Стационар-пресс" и автор телеграм-канала "Бокал прессека" Алексей Никонов опроверг сокращение зарплат в поликлинике №1 в Дзержинске.
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