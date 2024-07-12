В калужской больнице заметили тараканов

Тараканы не дают покоя пациентам городской клинической больницы в Сосновой Роще в Калуге. В ответ на жалобы калужан в областном министерстве здравоохранения заявили, что лечению это мешать не должноТараканы не дают покоя пациентам городской клинической больницы в Сосновой Роще в Калуге.
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