В калужской больнице заметили тараканов

Тараканы не дают покоя пациентам городской клинической больницы в Сосновой Роще в Калуге. В ответ на жалобы калужан в областном министерстве здравоохранения заявили, что лечению это мешать не должноТараканы не дают покоя пациентам городской клинической больницы в Сосновой Роще в Калуге.