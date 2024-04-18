Учебный центр РАТА подготовил первую группу специалистов по техобслуживанию МС-21

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Авиационный учебный центр РАТА ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации завершил подготовку первой группы из 22 специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов для эксплуатации новейшего российского самолета МС-21 с двигателями ПД-14.
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