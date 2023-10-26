В рамках акции ´За безопасность вместе´ и Недели безопасности в учреждении образования проведены занятия по профилактике правонарушений и преступлений, соблюдению правил безопасного и ответственного поведения с учащимися 6-7 классов представителями ИДН УВД ОМ Первомайского района г.
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