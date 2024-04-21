Повторный удар: российские Воздушные силы нанесли удар по авиабазе ВСУ «Авиаторское» Ольга ВайленкоСнова удар по украинским военным: в результате последних атак российских Воздушных сил на авиабазу ВСУ «Авиаторское» в Днепропетровской области были уничтожены истребитель МиГ-29 и пусковая установка ЗРС С-300.