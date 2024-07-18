Разрушительные пожары: Как Кубань столкнулась с невосполнимым ущербом для экосистемы Ирэн ОрлонскаяПод Новороссийском продолжает бушевать пожар, который уже успел уничтожить уникальную флору и фауну заповедных лесов на побережье Черного моря на площади в 62 гектара.