Новый завод Tata в Индии начал производство iPhone

Новый завод Tata Electronics в Индии начал производство iPhone, и еще один завод Foxconn вскоре начнет поставки, что является частью стратегии Apple по диверсификации производства в условиях торговых напряжений между США и Китаем.
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