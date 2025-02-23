РФ получит от Ирана график выкупа земель по участку Решт – Астара

Москва ожидает в ближайшее время получить от Тегерана график выкупа земель для строительства железнодорожной ветки Решт – Астара в рамках проекта МТК Север – Юг, заявил «Известиям» посол РФ в Иране Алексей Дедов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии