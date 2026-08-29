ВСУ потеряли укрытие с личным составом от работы дронов "Южной" под Краматорском

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Южная" уничтожили укрытие с живой силой и автотранспорт ВСУ на краматорском направлении.
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