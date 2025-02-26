В NBER выяснили, что санкции приводят к утрате сложного процента в экономике РФ

Американские экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг опубликовали препринт статьи «Долгосрочные последствия санкций в отношении России» в рабочих документах Национального бюро экономических исследований (NBER), пишет «Коммерсантъ».
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