Кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Москве в октябре 2026 года

X Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые пройдет в Москве с 5 по 9 октября 2026 года.
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