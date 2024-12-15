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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами Lit Energy во время матча «Реала»

На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) на поле выбежал болельщик, держа в руках пачку чипсов Lit Energy от бренда блогера Михаила Литвина.

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