Дай ей отдохнуть: почему, если «перекормить» кожу, появляется акне и дерматит Алёна ЮрьеваВ мире красоты сегодня легко потеряться: десятки шагов в рутине, бесконечные новинки, советы блогеров и обзоры TikTok.