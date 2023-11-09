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Госдеп США потребовал от России заплатить за СВО

Госдеп США потребовал от России заплатить за СВО

Американские дипломаты отказались возвращать замороженные российские активы.Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что США и их союзники не будут возвращать России её замороженные активы, оцененные примерно в $300 млрд, до тех пор, пока Россия не расплатится за ущерб, который она нанесла Украине за время СВО.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас мало в стране американских и английских активов? Забрать всю собственность США, что находиться не в Москве. Национализировать всё что имеет отношение к США в России. Тогда будет о чем с ними торговаться, обмен явно не равнозначный.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Киевский режим заплатит!
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10 час.

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