Госдеп США потребовал от России заплатить за СВО

ИМ

Ильдус Мамлеев

У нас мало в стране американских и английских активов? Забрать всю собственность США, что находиться не в Москве. Национализировать всё что имеет отношение к США в России. Тогда будет о чем с ними торговаться, обмен явно не равнозначный.